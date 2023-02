Exemple de devis pour des travaux de rénovation d'un appartement



Exemple de devis travaux à Foix

1. Démolition - préparation - 2 735,00 € HT

2. Revêtements de sols - 5 700,00 € HT

3. Entrée : création toilette + douche - 3 658,00 € HT

4. Menuiseries - fenêtres + volets - 12 800,00 € HT

5. Menuiseries - portes - 7 310,00 € HT

6. Salle de bain - 5 416,00 € HT

7. Cuisine - 2 644,00 € HT

8. Électricité - 6 573,00 € HT

9. Peinture - 7 000,00 € HT

Voici ci-dessous un exemple de devis travaux de rénovation complète d'un appartement (cas réel). Si vous répondez aux questions que l'on vous pose sur notre estimateur travaux, vous recevrez un devis semblable. Pour les pros, Travauxlib propose un logiciel de devis et de facturation gratuitement.Prix HT : 185 €Mise en place de bâches de protection des zones d'intervention et des parties communes (si applicable).Démolition & nettoyage à l'avancement et fin de chantierPrix HT : 2 550 €- Démolition murs non porteurs pour création de 3 portes - Dépose de 6 fenêtres - Dépose lavabo - Suppression parquet existant - Suppression carrelage existant - Dépose volets - Dépose radiateursParquet contrecollé - flottant 2 frises ép. 10 mm, parement chêne, châtaignierPrix unitaire HT : 72 € / m²Dont fourniture : 38 € / m²Quantité : 60 m²Prix HT : 4 320 €Parquet contrecollé 2 frises épaisseur 10 mm, largeur 125 mm, parement chêne, châtaignier ou hêtre épaisseur 2,5 mm, à coupes perdues, structure résineux, assemblage par rainures et languettes collées.Isolation sol en sous-couche complémentairePrix unitaire HT : 12 € / m²Dont fourniture : 4 € / m²Quantité : 60 m²Prix HT : 720 €Posé sur isolant phonique confort (minimum 20 db).Ragréage sol selon état du solPrix unitaire HT : 11 € / m²Quantité : 60 m²Prix HT : 660 €Ragréage soigné de béton par mortier et résine prêt à l'emploi, jusqu'à 5 mm d'épaisseur, en parties verticales ou horizontales pour surface supérieure à 8m².Cabine de douche 80x80x206 cm, entrée de face ou d'anglePrix unitaire HT : 1 367 €Dont fourniture : 867 €Quantité : 1Prix HT : 1 367 €Installation comprenant receveur, bonde, ossature en aluminium laqué blanc, portes et parois en verre sécurit, 1 paroi thermoformée avec siège, mitigeur thermostatique, douchette, flexible et barre de douche.Bloc WCPrix unitaire HT : 578 €Dont fourniture : 300 €Quantité : 1Prix HT : 578 €Fourniture et pose de bloc WC, compris mise en place du bloc avec abattant et raccordements d'alimentation et d'évacuation.Fourniture et pose d'une cloison placoplatre avec isolant laine de verrePrix unitaire HT : 63 € / m²Quantité : 6 m²Prix HT : 378 €Constituée de 1 plaque plâtre 13 mm par parement + isolant laine de verre 45 mm vissée sur ossature métallique, compris finition des joints entre plaques.Forfait meuble + matériel douche - Electricité - Finition plâtreriePrix unitaire HT : 850 €Quantité : 1Prix HT : 850 €Travaux de plomberiePrix unitaire HT : 485 €Quantité : 1Prix HT : 485 €Équipements plomberie : tubes de cuivre, tubes PVC, petites fournitures (raccords, colliers), vannes d'arrêt raccordement sur colonne immeuble.Fourniture et pose de fenêtre aluminium sur mesurePrix unitaire HT : 1 480 €Dont fourniture : 880 €Quantité : 6Prix HT : 8 880 €Dépose des vantaux existants. Fourniture et pose d'une fenêtre de rénovation 2 vantaux ouvrants à la française en ALU, compris poignée. Dimension passage (chassis existant) : hauteur 200cm, largeur : 140cm. Vitrage : 4.16.4 argon.Fourniture et pose de volet roulant électrique sur mesure en PVC intégréPrix unitaire HT : 980 €Dont fourniture : 750 €Quantité : 4Prix HT : 3 920 €Plusieurs coloris au choix. Le volet roulant est alimenté au point de raccordement le plus proche sous goulotte ou vide de construction.Fourniture et pose porte intérieure de rénovationPrix unitaire HT : 585 €Dont fourniture : 320 €Quantité : 5Prix HT : 2 925 €Dépose et évacuation du vantail existant, fourniture et pose d'une porte intérieure de rénovation (porte neuve et huisserie de rénovation, essence à définir). Porte isoplane prépeinte, compris poignée et serrure. Largeur porte : 83cm, huisserie de 90mm. La porte n'est pas isolée.Fourniture et pose porte intérieure en créationPrix unitaire HT : 495 €Dont fourniture : 320 €Quantité : 3Prix HT : 1 485 €Fourniture et pose d'une porte intérieure de rénovation (porte neuve et huisserie de rénovation, essence à définir). Porte isoplane prépeinte, compris poignée et serrure. Largeur porte : 83cm, huisserie de 90mm. La porte n'est pas isolée.Création placardsPrix unitaire HT : 1 450 €Dont fourniture : 850 €Quantité : 2Prix HT : 2 900 €2 placards sur mesureSuppression carreaux sol collés au mortier colle ou cimentPrix unitaire HT : 32 € / m²Quantité : 20 m²Prix HT : 640 €Dépose et évacuation du carrelage existant + application d'un ragréage afin de préparer un sol lisse.Fourniture et pose d'un carrelage solPrix unitaire HT : 95 € / m²Dont fourniture : 36 € / m²Quantité : 20 m²Prix HT : 1 900 €Fourniture et pose au sol de carreaux en grès en simple encollage, compris joint au mortierCabine de douche 80x80x206 cm, entrée de face ou d'anglePrix unitaire HT : 1 368 €Dont fourniture : 867 €Quantité : 1Prix HT : 1 368 €Installation comprenant receveur, ossature en aluminium, portes et parois en verre, mitigeur thermostatique, douchette, flexible et colonne de douche.Bloc WCPrix unitaire HT : 578 €Dont fourniture : 300 €Quantité : 1Prix HT : 578 €Fourniture et pose de bloc WC, compris mise en place du bloc avec abattant et raccordements d'alimentation et d'évacuation.Lavabo suspendu largeur 65 cmPrix unitaire HT : 345 €Dont fourniture : 110 €Quantité : 1Prix HT : 345 €Lavabo suspendu largeur 65 cm en porcelaine vitrifiée, blanc, compris mitigeur et fixations.Travaux de plomberiePrix unitaire HT : 585 €Quantité : 1Prix HT : 585 €Équipements plomberie : tubes de cuivre, tubes PVC, petites fournitures (raccords, colliers), vannes d'arrêt raccordement sur colonne immeuble.Suppression carreaux sol collés au mortier colle ou cimentPrix unitaire HT : 32 € / m²Quantité : 20 m²Prix HT : 640 €Dépose et évacuation du carrelage existant + application d'un ragréage afin de préparer un sol lisse.Fourniture et pose d'un carrelage au solPrix unitaire HT : 75 € / m²Dont fourniture : 25 € / m²Quantité : 20 m²Prix HT : 1 500 €Fourniture et pose au sol de carreaux en grès, de format 20x20 - 40x40 ou 60x60 cm en simple encollage.Fourniture et pose d'une cloison placoplâtre 72/48 avec isolant laine de verre de 45mm, compris bandesPrix unitaire HT : 63 € / mDont fourniture : 55 € / mQuantité : 8 mPrix HT : 504 €Epaisseur totale 72 mm, montants simples de 48, entraxe 600 mm, constituée de 1 plaque plâtre 13 mm par parement + isolant laine de verre 45mm vissée sur ossature métallique compris finition des joints entre plaques.Forfait électricitéPrix unitaire HT : 3 450 €Dont fourniture : 2 800 €Quantité : 1Prix HT : 3 450 €Fourniture et pose d'un tableau éléctrique de 3 rangées et de 41 points éléctrique comprenant interrupteurs, prises éléctrique et plafonniersFourniture et pose radiateur électrique à fluide caloporteur 1 500 WPrix unitaire HT : 319 €Dont fourniture : 223 €Quantité : 7Prix HT : 2 233 €Pose avec fixations. Surplus si raccordement électrique à modifier.Pose d'un spot lumineux faux-plafondPrix unitaire HT : 89 €Dont fourniture : 15 €Quantité : 10Prix HT : 890 €Fourniture et pose d'un spot très basse tension encastré dans faux-plafond. Compris : raccordement sur point lumineux existant.DescriptionPrix unitaire HTQuantitéPrix HTForfait peinture appartement entier + entoilage toile de verrePrix unitaire HT : 5 500 €Quantité : 1Prix HT : 5 500 €Fourniture et pose de toile de verre à joints vifs (160 g/m²) sur les murs + 2 couches de peintures.Peinture plafond sur fond plâtre lessivéPrix unitaire HT : 25 € / m²Quantité : 60 m²Prix HT : 1 500 €Peinture sur ancien fond plâtre propre : lessivage, léger ponçage et 2 couches de peinture en finition.Acompte 40% = 23 687,84 €Durant les travaux 50% = 29 609,80 €À la fin des travaux 10% = 5 921,96 €Ce devis est valable 1 mois