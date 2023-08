Aménager des combles pour en faire un espace de vie agréable

Estimez l’espace disponible

Avant d’aménager, isolez !

Ne négligez pas l’éclairage des combles

Prenez des mesures avant d’acheter !

Pour certaines personnes, aménager des combles est impensable car les travaux seraient trop fastidieux. Et pourtant, des combles aménagés vous offriraient un espace supplémentaire fort agréable. Voici alors quelques astuces pour aménager facilement vos combles.La première chose que vous devez faire avant de faire appel à un artisan pour aménager les combles , c’est estimer l’espace disponible. Vous pouvez faire appel à un architecte pour cela, son expérience compte beaucoup. S’il estime que la surface est suffisante pour pouvoir aménager les combles, foncez ! Par ailleurs, ces mesures vous seront importantes afin de définir l’utilisation future de vos combles. N’oubliez pas en effet que vous pourrez utiliser vos combles en tant que chambre à coucher, en tant que salle de jeux pour les enfants (ou pour les grands), en tant que salle de bain voire même une suite parentale si l’espace le permet. Vos trois seules limites sont l’espace disponible, le prix de vos travaux et votre imagination.Aménager des combles est une opération intéressante, car elle vous permet d’agrandir votre espace de vie. Toutefois, il ne faut pas oublier que les combles sont directement en dessous des toitures. Pour que les combles soient habitables, assurez-vous qu’ils soient bien isolés. Les travaux d'isolation éviteront que la température soit ni trop élevée ni trop basse, en fonction du climat. Vous pourrez alors isoler les combles par l’extérieur ou par l’intérieur. Mais si vous souhaitez profiter du maximum d’espace possible, optez pour l’isolation par l’extérieur.L’autre paramètre très important lors de l’aménagement des combles, c’est l’éclairage. En effet, il est indispensable que les combles soient correctement éclairés. Pensez alors à profiter au maximum de l’éclairage naturel, notamment grâce aux fenêtres de toit de type velux. Si vous n’y connaissez pas grand-chose, faites appel à un professionnel et renseignez-vous sur le prix de pose d’un velux. Si la forme de votre toiture ne permet pas la pose de plusieurs velux, vous devrez alors installer davantage de luminaires pour combler le manque d’éclairage. Dans ce cas, choisissez des ampoules LED, car elles ne produisent pas de chaleur.Enfin et non des moindres, vous devrez être très pointilleux sur les mesures du mobilier et des accessoires que vous allez installer dans les combles. Ce serait dommage d’acheter un magnifique canapé d’angle et de se rendre compte qu’il ne peut pas passer par l’escalier menant vers les combles. Avant d’acheter quoi que ce soit à installer dans les combles, assurez-vous que la taille peut passer : que ce soit en largeur qu’en hauteur. Par exemple, vous devrez choisir un réfrigérateur qui ne soit pas trop haut, un lit qui n’est pas trop large, etc.